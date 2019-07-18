ТАСС: фигуранта дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» задержали в Литве

Находящийся в международном розыске бывший заместитель гендиректора по техническим вопросам ООО «Петронефть актив» Роман Ружечко — фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» — задержан в Литве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Он был задержан в Вильнюсе сотрудниками Интерпола.

Самарский районный суд заочно арестовал Романа Ружечко и финансового директора ООО «Петронефть актив» Романа Трушева в мае. Предпринимателям инкриминируются организация преступного сообщества или участие в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ), кража из нефтепровода в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ) и приведение в негодность магистрального нефтепровода (ч. 4 ст. 215.3 УК РФ). Их адвокат Виталий Митькин сообщил, что господин Трушев 25 апреля улетел из России в Швейцарию, а господин Ружечко на следующий день направился из России в Испанию.

Напомним, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой по трубопроводу из России, и затем приостановил транзит российского сырья в Европу. Позже «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четыре человека отправлены под домашний арест.

Ранее “Ъ” стало известно, что повышенная концентрация хлоридов фиксировалась в системе «Транснефти» еще до ситуации с загрязнением нефтепровода «Дружба» в середине апреля. Так, 4–12 апреля нефть с содержанием хлоридов выше нормы получал Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ” «Хлор в законе».