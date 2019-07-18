На Крымском мосту завершили укладку рельсов

Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщает инфоцентр «Крымский мост». Две бригады, двигавшиеся со стороны Крыма и Кубани, встретились под сводом арки моста и сомкнули рельсы. Суммарно на двухпутной железной дороге уложено почти 5 тыс. тонн рельсов и более 76 тыс. штук шпал.

«Сейчас уложенные на мосту 25-метровые звенья соединяются в плети (участки пути длиной 440 м, между которыми ставятся уравнительные приборы.— “Ъ”) электроконтактной сваркой. Работают путевые рельсосварочные машины. Сварные швы — их будет более 3 тыс.— шлифуются. Ход движения поездов по таким путям будет плавным и почти бесшумным»,— цитирует инфоцентр руководителя подрядной организации Евгения Чибышева.

Также на мосту продолжается монтаж шумозащитных экранов и стоек освещения со светодиодными светильниками. Главный участок пути оснащается архитектурной подсветкой: будет раскрашен в цвета российского триколора. На мосту в две смены работает почти 5 тыс. инженеров и рабочих.

Напомним, строительство транспортного перехода через Керченский пролив ведется в рамках ФЦП развития Крыма. Автомобильное движение по мосту было открыто в мае 2018 года. Железнодорожную часть моста планируют ввести в строй в декабре 2019 года. Подрядчик работ — «Стройгазмонтаж». Стоимость госконтракта составляет около 230 млрд руб.

Вадим Никифоров, Симферополь