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Фото: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста

На Крымском мосту завершили укладку рельсов

Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщает инфоцентр «Крымский мост». Две бригады, двигавшиеся со стороны Крыма и Кубани, встретились под сводом арки моста и сомкнули рельсы. Суммарно на двухпутной железной дороге уложено почти 5 тыс. тонн рельсов и более 76 тыс. штук шпал.

«Сейчас уложенные на мосту 25-метровые звенья соединяются в плети (участки пути длиной 440 м, между которыми ставятся уравнительные приборы.— “Ъ”) электроконтактной сваркой. Работают путевые рельсосварочные машины. Сварные швы — их будет более 3 тыс.— шлифуются. Ход движения поездов по таким путям будет плавным и почти бесшумным»,— цитирует инфоцентр руководителя подрядной организации Евгения Чибышева.

Также на мосту продолжается монтаж шумозащитных экранов и стоек освещения со светодиодными светильниками. Главный участок пути оснащается архитектурной подсветкой: будет раскрашен в цвета российского триколора. На мосту в две смены работает почти 5 тыс. инженеров и рабочих.

Напомним, строительство транспортного перехода через Керченский пролив ведется в рамках ФЦП развития Крыма. Автомобильное движение по мосту было открыто в мае 2018 года. Железнодорожную часть моста планируют ввести в строй в декабре 2019 года. Подрядчик работ — «Стройгазмонтаж». Стоимость госконтракта составляет около 230 млрд руб.

Вадим Никифоров, Симферополь


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