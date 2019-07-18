Uniqlo открывает свой первый в России магазин формата «стрит-ритейл»

Японский бренд Uniqlo откроет свой первый в России магазин формата «стрит-ритейл», это означает, что он будет находиться в отдельно стоящем здании с собственным входом и витринами.

Торговое пространство расположится в Доме Мод в Санкт-Петербурге. Магазин займет 2 первых этажа здания общей площадью 1 528 кв. м. Одновременно будут работать 3 входа в магазин: два со стороны Каменноостровского проспекта и один со стороны площади Льва Толстого. На этих же сторонах будут расположены объёмные витрины длиной 77 метров, обеспечивающие видимость магазина сразу с нескольких улиц.

В магазине будут представлены линии мужской, женской и детской одежды, а также одежда для малышей в концепции LifeWear.

«Открытие первого магазина Uniqlo в формате стрит-ритейла является еще одним шагом нашего стратегического развития в России, — отмечет генеральный директор Uniqlo Фуминори Адати. — Дом Мод расположен в центре Санкт-Петербурга, и мы очень гордимся тем, что сможем стать частью реновации здания, имеющего такую историческую значимость. Мы будем рады познакомить новых покупателей с концепцией LifeWear и предложить превосходный японский сервис в новом формате».

Дом Мод в Петербурге — знаковый объект модной индустрии, его история начинается в 1968 году. Именно там собирались лучшие специалисты легкой промышленности: талантливые модельеры создавали коллекции, а известные закройщики и портные Ленинграда шили одежду по индивидуальным заказам. Дом Мод посещали государственные деятели, работники науки и искусства. Открытие стрит-ритейл магазина Uniqlo в Доме Мод станет логическим продолжением концепции здания.

Открытие нового Uniqlo запланировано на ноябрь этого года.