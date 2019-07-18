Петербург стал вторым в рейтинге по уровню загрязнения воздуха

Санкт-Петербург занял вторую позицию в рейтинге российских городов по загрязнению воздуха диоксидом азота. Первое место досталось Москве. Об этом свидетельствуют данные исследования Greenpeace.

В экологической организации отметили, что такой уровень загрязнений обусловлен интенсивностью транспортного движения. Данные собирались с помощью спутников в период с июня 2018 года по май текущего года.

Напомним, диоксид азота — опасный токсичный газ, который вызывает раздражение слизистых оболочек, негативно воздействует на дыхательную систему, снижает сопротивляемость заболеваниям, способен вызывать кислотные дожди.