Кевину Спейси восстановили репутацию

Кевин Спейси может вернуться в кино: с актера сняли обвинения в сексуальных домогательствах. Потерпевший 18-летний американец отказался давать показания. Это единственное дело против Спейси, которое дошло до суда, хотя о непристойном поведении голливудской звезды заявляли десятки человек. Что будет с карьерой актера теперь? И может ли он столкнуться с новыми исками? Разбирался Глеб Силко.

Последний раз Кевин Спейси появлялся на большом экране в прошлом году. Фильм «Клуб миллиардеров» с его участием провалился. Из-за скандала с домогательствами карьера Кевина Спейси пошла под откос. Сцены с его участием вырезали из нескольких фильмов, а персонажа в сериале «Карточный домик» сценаристы просто убили. Теперь дело против Спейси развалилось.

Специалист по американскому праву Александр Трещев убежден, что этот иск — только начало, правда, защищаться актеру теперь будет проще: «В очереди стоят еще несколько других кандидатов, которые также имеют претензии к Кевину Спейси. Но то, что отказались от первой, это, конечно, будет иметь далеко идущие последствия. Потому что обвинения мало задекларировать, они должны подтверждаться свидетельскими показаниями, результатами экспертиз и так далее».

Поменяет ли американское общество свое мнение об актере теперь? Американист Михаил Таратута считает, что многие зрители в Штатах будут клеймить Кевина Спейси до последнего: «Либеральное крыло действительно в последние годы одержимо гендерной войной. Консервативное крыло Америки не поддерживает это в такой степени. Все понимают, что домогательства — это плохо. Реакция будет очень разная.

Воинствующие либералы, безусловно, будут доказывать, особенно женское движение, что все равно он виноват, хотя там речь идет о мужских увлечениях.

Потом, если не будет никаких других дел, о нем просто забудут».

Даже если гонения на Кевина Спейси продолжатся, многим продюсерам и режиссерам это будет только на руку. Если новых обвинений не будет, участие актера в картинах, наоборот, может стать хорошим рекламным ходом, считает кинокритик Давид Шнейдеров: «Я верю в Кевина Спейси, что у него будет достаточно силы воли, мужества, чтобы вернуться. Я очень надеюсь, что будет еще и не один фильм и сериал, в котором замечательный артист сможет блеснуть своим мастерством. Я действительно верю, что после того, как эта история столь благополучно завершилась, режиссеры будут только рады привлечь в фильмы Кевина Спейси, потому что, конечно, это дополнительная реклама.

У него достаточно поклонников, которым стоит только увидеть его имя на афише и в титрах сериала, как они придут это смотреть. Думаю, что фильмы с его участием будут пользоваться двойным успехом».

В конце прошлого года Кевин Спейси записал видеообращение в стиле своего персонажа — циничного американского политика из сериала «Карточный домик». Он уверял: ему не придется расплачиваться за то, чего он не совершал. Тогда это посчитали красивой, эффектной, но бесполезной попыткой оправдаться. Но теперь, после решения суда, может статься, что слова Кевина Спейси были пророческими, и он уже тогда понимал, чем кончится его дело: «Мы не боялись ни своих слов, ни своих деяний, и сейчас ничего не боимся. Потому что я могу обещать, раз мне не пришлось расплачиваться за то, что, как мы знаем, я совершил, я точно не стану расплачиваться за то, чего не совершал. С каждым днем моя уверенность в том, что скоро вы узнаете всю правду, растет. Погодите-ка, если подумать, вы так и не увидели моей смерти. Выводы бывают столь обманчивые. Соскучились по мне?»

Скандал с Кевином Спейси обернулся тяжелыми последствиями не только для него самого, но и для сервиса Netflix. Отказ от сотрудничества с актером стоил компании почти $40 млн.