Судебный процесс в отношении Кевина Спейси близится к неожиданному финалу

Уголовное дело против Кевина Спейси могут закрыть, об этом сообщил судья, который ведет громкий процесс в отношении голливудского актера. На очередном заседании истец не стал давать показания и отказался предоставить смартфон, в котором якобы была переписка, подтверждающая инцидент. Кевина Спейси обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении сразу несколько мужчин. После скандала актер прекратил съемки в сериале «Карточный домик» и с 2017 года не появлялся на больших экранах. Сможет ли Спейси продолжить карьеру? Об этом — Виктория Феофанова.

Очередное слушание по делу о домогательствах приобрело неожиданный поворот. Главная улика в деле Кевина Спейси внезапно исчезла, а истец воспользовался правом пятой поправки и не стал свидетельствовать против себя. Громкий процесс в отношении голливудского актера теперь может развалиться. А все потому, что молодой человек, который обвиняет Спейси в сексуальном насилии, потерял свой смартфон, в котором якобы была переписка и видео, подтверждающие виновность актера. Немедленно закрыть дело, по которому артисту грозило до пяти лет лишения свободы, потребовал его адвокат, судья с ним согласился.

Между тем, даже если звезду сериала «Карточный домик» оправдают, это вряд ли поможет ему вернуться на большие экраны, уверен кинокритик Егор Москвитин: «Для тех сил, которые хотят перемен в Голливуде — а это большая коалиция самых разных людей — очень важно сделать так, чтобы, по крайней мере, Кевин Спейси и Харви Вайнштейн стали символами точки невозврата в индустрию. Невозможно представить, чтобы крупные актеры соглашались работать с таким коллегой на одной площадке или чтобы крупные киностудии и продюсеры рисковали, вкладывая деньги в производство и продвижение картин с участием Спейси.

Даже если какое-то дело против актера развалится, все равно говорить о его реабилитации в Голливуде преждевременно».

Карьера Кевина Спейси пошла под откос осенью 2017 года, когда актера начали обвинять в сексуальных домогательствах

по отношению к молодым коллегам, в том числе несовершеннолетним. Тогда Спейси совершил каминг-аут, признавшись, что он гомосексуалист, но все обвинения отрицал. Голливуд отреагировал быстро: обладателя «Оскара» лишили главной роли в сериале «Карточный домик», и с тех пор он не получил ни одного предложения. Из-за процесса Спейси мог потерять десятки миллионов долларов.

Оправдательный приговор скорее всего не изменит отношение американцев к актеру, но он сможет сниматься в зарубежных фильмах, полагает президент кинокомпании «Царь Pictures» Александр Изотов: «Моральный ущерб актеру нанесен очень большой. Думаю, что ему будет очень тяжело выплыть. Вполне возможно, что он может начать сниматься в каких-то международных проектах, но принципиального изменения его карьеры пока ждать не стоит. Если мы посчитаем, что в ближайшие пять лет у него не будет серьезной работы, то он миллионов 20-25 потерял. Может быть, даже и больше, потому что вся эта история может перенестись и на какие-то другие деловые аспекты. Ведь Кевин Спейси был не только актером, но и продюсировал различные проекты».

Последняя картина, в которой снимался Кевин Спейси, с треском провалилась в прокате. Из-за скандала ленту в США показали всего в десяти кинотеатрах, а сборы составили меньше $300 за два дня показа. Но в то же время последний сезон сериала «Карточный домик», в котором Спейси был главной звездой, без него тоже не взлетел.

С Кевина Спейси уже сняли обвинения в домогательствах по одному из дел. Причина — истекший срок давности. Мужчина, который заявил о сексуальном насилии, упоминал о событиях 1992 года.