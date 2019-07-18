Ростовский облсуд отказался признать незаконным проект застройки Александровской рощи

Ростовский областной суд оставил в силе решение Пролетарского районного суда Ростова по иску защитников Александровской рощи, об этом „Ъ-Юг“ сообщила истец Татьяна Копосова.

«Мотивировочную часть решения суда я получу на следующей неделе. После ее изучения мы будем обжаловать решение суда в президиуме областного суда, затем пойдем в Верховный суд»,— заявила она. Как сообщал «Ъ-Юг» ранее, истцы указывали, что проект застройки содержит массу различных нарушений, а само решение начать строительство нарушает права горожан на благоприятные условия жизнедеятельности.

Напомним, в мае 2018 года стало известно, что строительная компания «ЮгСтройИнвест» застроит территорию Александровской рощи, 36,8 га зеленых насаждений, комплексом жилой площадью 540 тыс. кв м. Местные жители потребовали властей не допустить вырубку деревьев, в городе начались протестные акции. Однако деревья все же были вырублены. В конце октября 2018 года стало известно, что «ЮгСтройИнвест-Дон» без проведения торгов получил в аренду две трети Александровской рощи. По условиям, застройщик должен будет передать 5% жилых площадей обманутым дольщикам других СК.

Кристина Федичкина