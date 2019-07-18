Правительство добавило Новгородскую область в пилотную версию систему tax free

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении количества регионов, где иностранцам компенсируется налог на добавленную стоимость (tax free) при вывозе товаров за пределы территории Евразийского экономического союза. В систему включен Великий Новгород.

Кроме того, в список мест с магазинами, работающих по tax free, вошли Ходынский бульвар и деревня Лапшинка в поселении Московский.

Закон о tax free вступил в силу с января 2018 года. Покупатели могут вернуть НДС (20%) с покупок на сумму не менее 10 тыс. руб. Эта система работает в 130 магазинах в 12 регионах России. В частности, tax free реализовали в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Екатеринбурге. В апреле Минпромторг также предлагал подключить к системе Новгородскую область.

По данным Минпромторга, за год работы системы tax free в России было выдано более 100 тыс. чеков на сумму 11 млрд руб. Систему tax free планируется распространить на всю территорию России.