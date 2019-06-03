За год действия tax free в России было выдано чеков на 11 млрд рублей

За год работы системы tax free в России было выдано более 100 тыс. чеков на сумму 11 млрд руб. Соответствующие данные привел глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе выступления на Неделе российского ритейла. По словам министра, планируется распространить систему tax free на всю территорию России.

«Если во время чемпионата мира по футболу средний чек (по tax free.— “Ъ”) составлял 90 тыс. руб., то на сегодняшний день он уже превысил 120 тыс. руб. и продолжает расти. <…> 84% иностранцев, воспользовавшихся этой услугой, отметили, что именно она повлияла на решение совершить покупку в России. При этом выручка магазинов, которые они посетили, выросла в среднем на 20%»,— рассказал господин Мантуров (цитата по «Интерфаксу»).

Закон о tax free вступил в силу с января 2018 года. Покупатели могут вернуть НДС (20%) с покупок на сумму не менее 10 тыс. руб. Эта система работает в 130 магазинах в 12 регионах России. В частности, tax free реализовали в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Екатеринбурге. Минпромторг также предлагал подключить к системе Новгородскую область.