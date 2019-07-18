Госдума приняла закон о шпионских гаджетах

Госдума приняла пакет законопроектов, которыми уточняется понятие «спецсредств» из-за которых граждане могут быть привлечены к ответственности по обвинению в шпионаже. Поправки вносятся в Уголовный кодекс РФ (УК РФ) и Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ).

В соответствии с принятыми документами, под специальными техническими средствами теперь понимаются устройства, которые созданы для того, чтобы тайно получать информацию либо доступ к ней без ведома ее обладателя. Также к шпионским гаджетам не относятся находящиеся в свободном обороте приборы, которые обладают функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации или геолокации. При этом на приборах должна иметься маркировка, указывающая на их назначение и функционал.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что речь идет, например, о GPS-трекерах для поиска домашних животных, очков с видеокамерой или других устройств с встроенными видеокамерами или системами глобального позиционирования. Он отметил, что уточнение термина «позволит избежать его широкого толкования в ущерб интересам граждан и защитит их».

Ранее Верховный суд разъяснил, за приобретение каких спецприборов нельзя наказывать. Правила покупки «шпионской техники» начали пересматривать после большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в 2017 года. Тогда один из журналистов пожаловался главе государства, что фермера Евгения Васильева из Курганской области судят из-за GPS-трекера для коровы.

О пояснении Верховного суда читайте в публикации “Ъ FM” «Верховный суд разобрался в шпионских гаджетах».