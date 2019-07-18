МВД объяснило, за что нужно наказывать за неуважение к власти

Министерство внутренних дел объяснило, в каких случаях необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти. Методические рекомендации были направлены сотрудникам полиции, сообщает «Медиазона».
В документе подчеркивается, что за личную переписку протоколы составлять нельзя. Речь идет только о публикациях о государственных символах, президенте, Госдуме, Совете федерации, правительстве и судах.
Поводом для составления протокола может стать грубое публичное высказывание с использованием мата, порнографические и «непристойные» изображения, а также «неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные выражения». При этом автор публикации должен «противопоставлять себя окружающим, демонстрировать надменность, цинизм, унизительное отношение к обществу, государству и государственным символам». Если перечисленные условия не соблюдены, то полиция должна отказать в возбуждении административного дела.
Ранее Генпрокуратура подготовила инструкцию по рассмотрению поступающих обращений по оскорблению государства в интернете.
Напомним, за оскорбление власти предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — до 300 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток. Соответствующий закон был подписан президентом 18 марта.
Подробнее о законе — в публикации “Ъ” «Совет федерации проголосовал против «оранжевой свистопляски».
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