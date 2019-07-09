Прокуроры получат инструкцию по работе с оскорблениями власти в интернете

Генеральная прокуратура России подготовила для прокуроров инструкцию рассмотрения поступающих обращений по оскорблению государства в интернете, говорится в соответствующем проекте приказа генпрокурора Юрия Чайки, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. В частности, прокуроров обяжут делать скриншоты и привлекать лингвистов.

Как только к сотруднику прокуратуры поступает обращение, он обязан незамедлительно проверить в интернете наличие информации с нарушением, сделать скриншот сайта с указанием URL, время и даты скриншота. Если информация найдена, то «исполнитель осуществляет исследование всего сайта, интернет-страниц пользователей сайта, проводит мониторинг иных интернет-ресурсов на предмет возможного копирования противоправной информации». При необходимости привлекаются лингвисты, социальные психологи, религиоведы и другие специалисты, а также подразделения МВД, ФСБ, Минюста РФ и других органов. После получения результатов данные направляют в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Напомним, за оскорбление власти предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — до 300 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток. Соответствующий закон был подписан президентом 18 марта.

Подробнее о законе — в публикации “Ъ” «Совет федерации проголосовал против «оранжевой свистопляски».