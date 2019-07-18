Стартовала реконструкция автодороги от Тольятти до Ягодного

Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области заключило госконтракт на начало реконструкции автодороги Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дорога связывает второй по величине город Самарской области с ОЭЗ «Тольятти», а в перспективе трасса пройдет до будущего моста через Волгу.

По итогам реконструкции трассу расширят до четырех полос движения, появятся две транспортные развязки на въездах на территорию ОЭЗ «Тольятти» и путепровод для проезда сельхозтехники. Общая протяженность участка реконструкции составляет 7,66 км, а стоимость работ — 2,6 млрд руб., включая средства из федерального бюджета.

Андрей Сазонов