Сегодня исполняется 46 лет председателю синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимиру Легойде

Его поздравляет режиссер-постановщик, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов:

— Дорогой Владимир Романович! Поздравляю тебя с днем рождения! Дружеские отношения между людьми возникают независимо от «рода деятельности» или «сферы интересов». Это происходит, когда два человека созвучны друг другу, когда они понимают друг друга. Вслед за этим созвучием и пониманием приходит уважение. Прими уверения в моей искренней дружбе. Со временем чувство уважения к тебе лишь крепнет. Ты интересный, чуткий и тонкий человек. Ты человек, в котором высочайшая образованность сочетается с живостью ума и свободой суждений. Пусть в твоей жизни будет еще много новых идей и достижений, много радости, мира и тепла. Здоровья и счастья тебе и твоим близким!

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