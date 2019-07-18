Путин присвоил почетное звание главе юридического отдела Мосгоризбиркома

Начальнику юридического отдела Московской городской избирательной комиссии Риме Кузнецовой присвоено почетное звание заслуженный юрист России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. «За заслуги в развитии и совершенствовании избирательного права и многолетнюю добросовестную работу»,— говорится в документе. Первой на его обратила внимание «Медиазона».

Указ датирован 17 июля.

Этим же днем Мосгоризбирком зарегистрировал на выборы в Мосгордуму 233 кандидата в депутаты. По словам председателя комиссии Валентина Горбунова, 57 человек получили отказ.

До этого три дня подряд в Москве проходили акции с требованием зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму.

Об отказе в регистрации и последующих акциях — в материале “Ъ” «Подписные истины».