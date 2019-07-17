В Массачусетсе прекратили дело против Кевина Спейси

Офис прокурора штата Массачусетс отказался от дальнейшего уголовного преследования актера Кевина Спейси. Его обвиняли в сексуальном домогательстве в отношении 18-летнего юноши, передает Reuters. По данным судебных документов, инцидент произошел более трех лет назад в баре города Нантакет.

Решение было принято после того, как предполагаемая жертва решила воспользоваться конституционным правом не давать порочащих себя показаний.

Ранее с господина Спейси уже сняли обвинения в домогательствах по одному из дел. Причина — истекший срок давности. Мужчина, который заявил о сексуальном насилии, упоминал о событиях 1992 года.

Недавно сообщалось, что может быть прекращено еще одно из дел. На очередном заседании истец не стал давать показания и отказался предоставить смартфон, в котором якобы была переписка, подтверждающая инцидент.

Кевина Спейси обвиняют в сексуальных домогательствах в отношении сразу несколько мужчин. После скандала актер прекратил съемки в сериале «Карточный домик» и с 2017 года не появлялся на больших экранах.

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