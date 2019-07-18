Частнокалиберная артиллерия

«Трансмашхолдинг» проводит аудит активов ПАО «Мотовилихинские заводы», одного из крупнейших в стране производителей артиллерийских систем. Источники “Ъ” утверждают, что «Ростех», который контролирует основную часть долга предприятия, планирует продать около 50% его акций и выйти из состава кредиторов. Эксперты считают, что появление нового инвестора пойдет на пользу компании, и уверены, что даже при «гражданском» покупателе оно сохранит свой оборонный профиль.

Как стало известно “Ъ”, «Трансмашхолдинг» (ТМХ) проводит due diligence пермских Мотовилихинских заводов (МЗ). По информации знакомого с ситуацией источника “Ъ”, в июне состоялось как минимум два визита менеджеров ТМХ на оборонное предприятие. В состав делегаций, уточнил собеседник “Ъ”, входили управленцы среднего звена, технологи, энергетики, они изучали техническое состояние оборудования, сетей, зданий. Другой собеседник “Ъ” на предприятии подтвердил приезд делегации, но не уточнил цели визита.

Группа «Мотовилихинские заводы» объединяет металлургический комплекс и ряд направлений машиностроения, производит нефтепромысловое оборудование, выпускает реактивные системы залпового огня («Град», «Смерч», «Торнадо-Г», «Торнадо-С») и ствольную артиллерию. В марте 2018 года в отношении МЗ введено конкурсное производство. Чистый убыток по итогам 2018 года — 3,3 млрд руб., выручка — 4,2 млрд руб.

«Ростех», контролирующий задолженность МЗ, планирует выйти из состава кредиторов, перепродав новому инвестору долги пермского предприятия, утверждает один из источников “Ъ”. Сейчас объем кредиторской задолженности МЗ на дочерней компании «Ростеха» «РТ-Капитал» составляет 17 млрд руб. Одновременно «Ростех» может продать и свои около 50% акций МЗ, полагает собеседник “Ъ”.

По его сведениям, продажа предприятия готовится в рамках договоренностей госкорпорации и ТМХ, согласно которым ряд оборонных активов переходит в частные руки. Так, в 2018 году «Ростех» уже продал «Транскомплектхолдингу» (ТКХ, 50% были у Алексея Криворучко, который, став заместителем министра обороны, передал свои акции в доверительное управление Аркадию Привалову) 26% минус 1 акцию концерна «Калашников», в результате чего доля частной компании в концерне возросла до 75% минус 1 акции. До 2018 года в капитале ТКХ, помимо господина Криворучко, были прямо представлены совладельцы ТМХ Искандар Махмудов и Андрей Бокарев.

В ТМХ подтвердили “Ъ”, что в июне сотрудники компании были на МЗ, но от других комментариев воздержались. На МЗ и в «Ростехе» отказались от комментариев.

«Трансмашхолдинг», 80% которого принадлежит структурам Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы, а 20% — французской Alstom,— крупнейший производитель подвижного состава для рельсового транспорта, выпускает локомотивы, железнодорожные вагоны, трамваи и вагоны метро. Выручка по МСФО за 2018 год — 224,8 млрд руб., чистая прибыль — 17,07 млрд руб.

Исходно крупнейшим кредитором «Мотовилихи» был АКБ «Россия», которому предприятие задолжало около 7,6 млрд руб. Осенью 2018 года «РТ-Капитал» по договору цессии получил права на этот долг, в результате структура «Ростеха» получила контроль над банкротством предприятия, большинство голосов на собрании кредиторов общества, а в комитет кредиторов вошли только ее представители. Источники “Ъ” сообщали о разных сценариях банкротства МЗ, наиболее часто — о варианте разделения гражданского и оборонного производств и продажи непрофильных активов. На «Мотовилихе» завершена процедура инвентаризации имущества, идет его оценка.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов говорит, что в нынешней экономической ситуации появление нового инвестора пойдет предприятию на пользу. Он уверен, что предприятие в случае смены владельца сохранит свой оборонный профиль. Сейчас не те времена, когда можно взять и перенести производство в другое место, отмечает эксперт, последние истории про это свидетельствуют, что получается «не то и некачественно».

Вячеслав Суханов, Дмитрий Астахов, Пермь