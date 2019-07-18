Дагестанские ополченцы приблизились к льготам

В среду комитет Госдумы по труду и социальной политике одобрил ко второму чтению законопроекта о статусе ветеранов поправки, устанавливающие материальные льготы для дагестанцев, воевавших с боевиками в 1999 году. Согласно поправке, внесенной фракцией «Единой России», их предлагается приравнять к участникам боевых действий, предоставив им ежемесячные денежные выплаты. Ранее участники этих событий, в том числе получившие боевые ранения, безуспешно судились с министерствами и ведомствами.

В первом чтении законопроект был принят Госдумой в минувший четверг. Однако тогда он не предусматривал меры соцподдержки бывших ополченцев материального характера. Вторая редакция предусматривает меры социальной поддержки, часть из которых финансируется за счет средств федерального бюджета, в том числе льготы по пенсионному обеспечению, компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%, обеспечение жильем ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

С просьбой приравнять участников ополчения к ветеранам боевых действий к президенту России Владимиру Путину во время прямой линии обратились жители села Ботлих, которые в августе 1999 года противостояли боевикам Шамиля Басаева и Хаттаба. Правительству было поручено проработать этот вопрос. Власти Дагестана уже получили поручение от Минкавказа и приступили к составлению списков ополченцев.

Ополченцы в Дагестане давно боролись за признание своих прав на льготы. Например, в 2012 году, спустя пять лет после первого поручения президента Путина правительству по этому вопросу, в суд Советского района Махачкалы с исковым заявлением обратились 19 человек, участвовавших в боевых действиях против бандформирований еще в декабре 1997 года. Тогда боевики Хаттаба напали на 136-ю мотострелковую бригаду, дислоцированную в Буйнакске, а затем отходили на территорию Чечни через Казбековский район, в районе местечка Амир-Корт.

Истцы требовали признать за ними статус ветеранов боевых действий и обязать военкомат Казбековского района республики выдать им соответствующие удостоверения, поскольку они воевали и несли потери наравне с военнослужащими Минобороны и милиционерами — трое ополченцев были убиты, четверо ранены.

Ополченцы Казбековского района дали отпор боевикам и в сентябре 1999-го. Их отряды были созданы на основании постановления, которое опиралось на соответствующее решение Госсовета Дагестана. Высший орган власти республики разрешил тогда приобретение оружия, и в ополченцы записалось несколько тысяч человек. Суд признал факт участия ополченцев в боевых действиях, однако статуса ветеранов боевых действий истцы не получили: не было создано правового механизма для этого.

Еще одно подобное дело в июне этого года рассматривала апелляционная инстанция Верховного суда Дагестана. Бывшие ополченцы, кавалеры ордена Мужества Зияродин Абдулмуслимов, Нартби Гачалаев и Саид-Амир Нуцалханов требовали взыскать в их пользу с оборонного ведомства единовременное пособие в размере по 300 тыс. руб. каждому. Казбековский районный суд им в этом отказал.

Факт их участия в боевых действиях на высоте 1061 м в местности Амир-Корт подтверждался справкой начальника штаба в/ч 63354. Все трое получили огнестрельные ранения и были признаны инвалидами третьей группы.

После награждения орденами Мужества они были уверены, что приобрели право на единовременное денежное вознаграждение, предусмотренное постановлением правительства РФ «О мерах социальной защиты лиц, привлекаемых к выполнению специальных задач, связанных с проведением мероприятий по борьбе с терроризмом».

Истцы неоднократно обращались в республиканский военкомат и в Минобороны с просьбой о выплате вознаграждения, но их обращения были оставлены без внимания.

А в январе этого года оборонное ведомство отказалось выплатить ополченцам деньги, мотивируя это тем, что повреждения здоровью были получены ими в 1997 году, и положения законов «О борьбе с терроризмом» и «О противодействии терроризму» не могут быть на него распространены.

Судебная коллегия Верховного суда также посчитала, что справки от начштаба для получения вознаграждения недостаточно, и назвала отказ районного суда правомерным. Ополченцы не только не получили по 300 тыс., но и потеряли по 10 тыс. руб. судебных издержек.

Юлия Рыбина, Махачкала