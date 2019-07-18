IKEA отказалась от Черноземья

Шведский концерн IKEA, планировавший строительство гипермаркета в пригороде Воронежа с 2009 года, пересмотрев бизнес-стратегию, окончательно уходит из макрорегиона. В конце июня компания продала около 100 га местному бизнесмену Владимиру Рубцову — главе сети региональных гипермаркетов DIY «Порядок», который планировал строительство логистического центра для нужд сети. Сумма сделки, по данным участников рынка, составила около 500 млн руб. Эксперты называют уход концерна из Черноземья «взвешенным решением», которое связано как с локацией данного участка, так и с планами компании упорядочить свои активы.

Продажу земли в Новоусманском районе Воронежской области, на которой шведский концерн IKEA планировал строительство гипермаркета товаров для дома и «Меги», подтвердили в пресс-службе компании. «Ingka Centres не является собственником земельного участка, расположенного в Новоусманском районе Воронежской области, севернее села Александровка», пояснили “Ъ-Черноземье” в пресс-службе IKEA Russia. Сумму сделки и покупателя участка в компании раскрыть отказались. Остались ли у IKEA свободные участки в Воронежской области и рассматривается ли возможность их приобретения для дальнейшего строительства ТРЦ, в компании не уточнили.

«В связи с быстро меняющимися покупательскими предпочтениями и развитием современных технологий, IKEA пересматривает бизнес-стратегию, — добавили в пресс-службе. — На первом этапе группа будет фокусироваться на 30 крупнейших мировых мегаполисах, в число которых вошли Москва и Санкт-Петербург. В рамках реализации данной стратегии компания тестирует новые форматы магазинов, а также активно развивает онлайн-каналы продаж».

По данным Росреестра, участок площадью порядка 100 га в конце июня перешел в собственность столичного ООО «Клс-финанс», а затем Владимиру Рубцову, который с 2010 года развивает региональную сеть магазинов сегмента DIY «Порядок». Связаться с господином Рубцовым вчера не удалось. Источники „Ъ“ на местном рынке коммерческой недвижимости отметили, что в Новоусманском направлении глава сети «Порядок» давно искал участки площадью «не менее 20 га» под строительство логистического центра. По данным собеседников „Ъ“ на профильном рынке, сумма сделки составила порядка 500 млн руб., а ее сопровождением занималось местное агентство «Купи завод». По собственным данным компании, на сегодня сеть «Порядок» включает 30 супермаркетов в 19 регионах площадью от 1 тыс. кв. м до 3,2 тыс. кв. м.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Владимир Рубцов является владельцем ООО «Воронежспецстрой», специализирующегося на управлении собственным и арендованным имуществом. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2017 года выручка компании составила 20,6 млн руб., чистый убыток — 5,1 млн руб. Также в собственности господина Рубцова в равных долях со Светланой Рубцовой числится ООО «Научно-производственное предприятие "Спектр"», находящееся в стадии ликвидации.

Шведский концерн приобрел 117 га в Новоусманском районе области в непосредственной близости от Воронежа и федеральной трассы М-4 «Дон» в 2009 году. На момент завершения сделка оценивалась в $50 млн. В последний раз компания анонсировала открытие гипермаркета в конце 2017 года, о планах строительства центра в Воронеже говорили с 2005 года. Площадь гипермаркета должна была составить 44 тыс. кв. м. В компании не исключали, что дальнейшим развитием воронежского проекта может стать возведение торгово-развлекательного центра «Мега». Этот проект оценивался в 4,5 млрд руб.

За время «заморозки» проекта IKEA ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти А» оспаривало кадастровую стоимость своей земли, которая была снижена с почти 2,8 млрд руб. до 1,3 млрд руб., а также проиграло судебный спор ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» о взыскании более 16 млн руб. за нереализованный проект подключения к газовым сетям, разорванный в одностороннем порядке.

Генеральный директор ООО «Ритейл-парк» (реализует проект ритейл-парка «Отрада» в том же районе) Светлана Сафонова отметила, что продажей участка концерн занимался давно, «землю предлагали в том числе и под смену локации "Отрады", но мы отказались». IKEA, по словам госпожи Сафоновой, было интересно продать участок целиком. Источник “Ъ-Черноземье” на федеральном рынке коммерческой недвижимости отметил, что площадка под Воронежем была всегда спорной для концерна. Поэтому отказ от проекта можно считать «взвешенным решением, которое связано как с регионом, локацией, так и с желанием и планами компании привезти свои активы в порядок».

В консалтинговой компании Knight Franк вчера обратили внимание на то, что участок был приобретен в 2009 году, а реализация проекта планировалась к 2012 году, но за прошедший период «как внешние, так и внутренние факторы, влияющие на экономическую эффективность, существенно изменились»: «Основной стратегией развития компании, не исключая строительства торговых центров, на данный момент является развитие в городском формате (7–12 тыс. кв. м.), обновление существующих региональных торговых центров и развитие дистрибуции товаров в регионы».

Генеральный директор компании «IDEM-консультанты по торговой недвижимости» (ведет проект «Отрада»), председатель ассоциации ритейл-парков Екатерина Гресс подтвердила информацию о новом правообладателе участка — сети «Порядок». По ее мнению, уход IKEA c соседней площадки строящегося ритейл-парка, с одной стороны, это «отсутствие сильного конкурента в ближайшей зоне». С другой стороны, «когда принималось решение о проекте «Отрада», мы рассчитывали на синергетический эффект от присутствия IKEA, на формирование некого центра притяжения на левом берегу».

«Сейчас интерес участников рынка к проекту ритейл-парка высокий и без такого сильного игрока рядом. Мы находимся в активной стадии переговоров с несколькими ритейлерами и считаем, что на развитии нашего проекта продажа участка "Порядку" отразится, скорее, позитивно», — предположила госпожа Гресс.

Ирина Лобанова