«Ишимбайский известняк» не берут в разведку

Предприятию «Ишимбайский известняк», которое рассчитывает запустить в Башкирии производство кальцинированной соды, альтернативное Башкирской содовой компании, пришлось приостановить геологоразведочные работы на Гумеровском месторождении. Запрет на земляные и буровые работы наложил арбитражный суд республики после обращения управления по госохране объектов культурного наследия (Башкультнаследие). В ведомстве указывают, что геологоразведка проводится без историко-культурной экспертизы. По прогнозу археологов и юристов, суд должен согласиться с доводами истца.

ООО «Ишимбайский известняк» запрещено продолжать буровые и земляные работы в рамках геологического изучения и разведки Гумеровского месторождения известняков в Ишимбайском районе. Арбитражный суд Башкирии наложил запрет по требованию Башкультнаследия. Ведомство обратилось в суд с иском об обязании компании прекратить работы на объекте, так как она не получила заключение государственной историко-культурной экспертизы и не провела других исследований, которые подтвердили или исключили бы нахождение на территории Гумеровского ущелья объектов культурного наследия.

Основной иск Башкультнаследия к «Ишимбайскому известняку» суд рассмотрит 25 июля. Удовлетворяя требование управления об обеспечительных мерах, суд указал, что продолжение работ на месторождении может повлечь утрату объектов культурного наследия, если они там есть.

Третьим лицом к разбирательству привлечен Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу.

Компания «Ишимбайский известняк», связанная с топ-менеджментом группы «Тау» предпринимателя Иосифа Рутмана, получила лицензию на изучение Гумеровского месторождения известняков в марте 2014 года. В конце 2017 года ее руководство объявило о планах строительства на базе месторождения производства кальцинированной соды и цемента мощностью переработки известняка 1 млн т в год. Крупнейшим производителем кальцинированной соды в России является Башкирская содовая компания (БСК), которая разрабатывает месторождение Шахтау под Стерлитамаком. Власти Башкирии поддержали проект «Ишимбайского известняка» как альтернативный БСК. Геологоразведочные работы предприятие ведет с этого года и планирует завершить их в октябре 2020-го. Вложения в строительство нового комбината оценивались руководством предприятия в 36 млрд руб. Предварительная геологоразведка подтвердила запасы известняка для производства соды и цемента на 50 лет, сообщал директор ООО «Ишимбайский известняк» Даниил Жирняков.

Собеседник в Башкультнаследии вчера сообщил, что в ведомство поступили жалобы граждан, по которым была проведена проверка. Сотрудники управления выезжали на место проведения геологоразведочных работ и убедились, что они ведутся без заключения историко-культурной экспертизы. «Это прямое нарушение закона. Раньше мы выдавали компаниям предписания об устранении нарушений, но так как они их обжаловали, тянули время, мы стали обращаться сразу в суд»,— сказал собеседник.

В мае и июне, по данным открытых источников, на действия «Ишимбайского известняка» в различные ведомства жаловались местные пчеловоды. По их данным, компания неправомерно провела большую вырубку леса, в том числе медоносной липы. Информации о реакции на эти обращения в открытом доступе нет.

Директор ООО «Ишимбайский известняк» Даниил Жирняков сообщил вчера „Ъ“, что считает претензии к компании необоснованными. «Все необходимые для начальной стадии геологоразведочных работ документы были получены.

Министерство культуры в 2015 году выдало нам документ, что объектов культурного наследия, включенных в реестр, на месторождении нет»,— отметил он. Собеседник добавил, что с начала изучения месторождения было проведено несколько проверок: «Последнюю совсем недавно провел Росприроднадзор. Абсолютно никаких замечаний».

По мнению ученых-археологов, Башкультнаследие не могло поступить иначе. «Историко-культурная, археологическая экспертиза должны быть проведены еще до начала любых земляных и буровых работ,— отметил старший научный сотрудник отдела археологических исследований Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра РАН Вячеслав Котов.— У нас обследовано всего 5% территории Башкортостана, мы постоянно находим все новые и новые археологические объекты».

«Это требование закона и обычная, цивилизованная практика,— отметил заведующий отделом археологического наследия Южного Урала Института этнологических исследований Илшат Башхиев.— Территория республики насыщена памятниками археологии. Отсутствие историко-культурной экспертизы может повлечь нанесение вреда таким объектам. Обычно компании сами заинтересованы, чтобы проводились такие исследования. В данном случае, наверное, вопрос к проектировщикам, почему они проигнорировали такие работы». Эксперт добавил, что максимальный срок проведения такой экспертизы — четыре месяца.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин полагает, что иск Башкультнаследия будет удовлетворен. «Формально управление право: историко-культурная экспертиза должна проводиться до начала работ, чтобы определить наличие или отсутствие объектов археологического наследия в границах территорий, где, по мнению органов власти, они могут находиться. Причем границы таких территорий — это информация с ограниченным доступом, которая физлицам и организациям не предоставляется. То есть Башкультнаследие действительно было вправе потребовать приостановления работ. Довод ответчика о том, что он только проводит геологоразведку, думаю, вряд ли убедит суд»,— отметил эксперт.

Наталья Павлова