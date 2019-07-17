Доходы россиян продолжают движение вниз

Доходы россиян снова упали: по данным Росстата, они сократились на 1,3% за первое полугодие этого года. Вместе с тем, этот показатель не растет с 2014-го. Среди причин — рост темпов инфляции и серьезное давление регулярных обязательных платежей. В комментарии Росстата, в частности, сказано, что гражданам все сложнее расплачиваться по кредитам.

В нынешней ситуации наблюдается противоречие — с одной стороны, власти заявляют об увеличении ВВП, а с другой — о падении доходов граждан, замечает доктор экономических наук Сергей Смирнов: «Статистика идет вразрез с тем, что только что было заявлено — якобы экономика растет уже 13 кварталов подряд. Если это так, то, наверное, должны расти и доходы населения, иначе происходит что-то не очень понятное, и в структуре ВВП и всего прочего снижается доля участия населения. Какие факторы могут повлиять на то, что сейчас происходит?

Есть сезонный фактор: все-таки сейчас период отпусков, происходит затухание экономической активности, за исключением тех сфер, которые ориентированы на обслуживание отдыхающих трудящихся.

С другой стороны, когда говорят о падении доходов или об их некотором росте на 0,1%, то никаких прорывов ни в ту, ни в другую сторону не происходит, хотя бы потому, что экономика растет очень небольшими темпами».

Положительных движений нет и на рынке труда, и в ближайшее время перелома здесь не произойдет, считает член правления «Левада-центра» Марина Красильникова: «Один из факторов — экономика не растет, людям особенно работать негде, им особенно негде получать более высокую зарплату. Это долговременный фактор, который просто разными словами объясняют, говоря об инвестиционном климате, о необходимости создания рабочих мест. Но они никак не создаются.

Эти фундаментальные причины по-прежнему остаются такими, какими мы их наблюдаем сейчас, и здесь ничего ждать не приходится.

Признаков изменения тенденции пока никаких нет. Это означает, что вялотекущее состояние пока будет продолжаться».

Ранее в Счетной палате также заявили, что не ждут роста реальных доходов в ближайшее время. По мнению аудиторов, динамика может измениться, если правительство примет существенные меры социальной поддержки населения. В то же время рост реальных доходов населения Владимир Путин включил в список девяти национальных целей развития до 2024 года.

Владимир Соколов