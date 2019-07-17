Россияне все глубже погружаются в долговую яму Сколько и почему задолжали граждане по кредитам

Средний российский заемщик задолжал по кредитам 11 зарплат. За пять лет эта долговая нагрузка выросла в полтора раза: в 2014-м для погашения займа потребовалось бы около семи зарплат. Об этом изданию «Известия» сообщили в Национальной ассоциации коллекторских агентств. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что заемщики вынуждены направлять на погашение кредитов в среднем 44% своих доходов.

Между тем, взыскивать долги с россиян становится все сложнее, отмечает гендиректор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин: «Проблема действительно есть, причем она связана с кумулятивным эффектом, который приводит к тому, что даже коллекторы задумываются о том, что взыскивать становится все труднее. При этом надо понимать, что это отчасти тактический ход — если долги становятся хуже, значит, и они должны меньше стоить при продаже. Также при работе по агентской схеме процент, который остается у коллекторов, должен быть выше. То есть не стоит видеть в этом чистый альтруизм со стороны коллекторов, когда сеются панические, можно сказать, настроения.

Большая проблема в том, что люди берут кредиты для того, чтобы покрыть другие займы.

Такая цепочка перекредитования, часто на невыгодных условиях, очень опасна».

О том, что на российском рынке потребкредитования надувается «пузырь», неоднократно заявлял глава Минэкономразвития Максим Орешкин. С ним согласен главный аналитик компании «БКС Премьер» Антон Покатович, который считает, что нынешняя ситуация может привести к серьезным социальным потрясениям: «Кредитная экспансия реализуется за счет того, что люди вынужденно берут займы, чтобы поддерживать свой уровень жизни на приемлемом уровне. Если такая ситуация будет продолжаться, то есть долговая спираль будет закручиваться на населении, соответственно, бремя обязательных платежей станет оказывать еще большее давление на уровень благосостояния граждан. Это, конечно же, в определенной перспективе может привести к тому, что динамического драйвера потребительского спроса российская экономика попросту лишиться.

Конечно же, это ведет и к существенным социальным рискам, социальным взрывам.

Запас прочности терпения населения в настоящий момент, на мой взгляд, два-три года».

Всего же россияне задолжали банкам около 16 трлн руб. Средний долг заемщика по стране — 207 тыс. руб. Чтобы снизить темпы роста этого показателя, ЦБ обязал банки рассчитывать долговую нагрузку — при выдаче нового кредита. Норма вступает в силу 1 октября.

Андрей Загорский