Продукты вписались в треть бюджета

Больше трети доходов россиян уходит на еду, свидетельствуют результаты опроса Сбербанка. По данным аналитиков, почти 40% составляет доля жизненно необходимых расходов. И это самый высокий показатель за последнее время. В Сбербанке спрогнозировали, что цифра будет оставаться повышенной до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся.

Руководитель департамента социологии Высшей школы экономики Александр Чепуренко отмечает, что свою роль в этом играют еще и санкции против России. И положительной динамики ждать в ближайшие годы не стоит. «Понятно, что если базовые продукты потребления за пять лет выросли в цене в среднем на 40%, а ваши доходы составляют, условно говоря, 95% от того, что было, доля затрат на питание в бюджета средней семьи резко возросла. Цифра 40% примерно сопоставима со структурой расходов населения в Бразилии. В странах западной Европы на продукты уходит не более 20%.

Затормозить динамику цен практически невозможно. Она определяется двумя факторами — инфляцией и урожайностью. В России есть еще и третий — это санкции правительства, из-за которых в среднем каждое домохозяйство в год теряет порядка 8-10 тыс. руб. Поскольку на эти факторы довольно трудно повлиять в обозримой перспективе, то остается ожидать, что это компенсирует рост реальных доходов. С чем он может быть связан? Российское правительство сейчас уповает на национальные проекты. Даже если они заработают, это произойдет не ранее, чем после середины 2020 года. Ближайший год никаких перспектив кроме продолжающегося увеличения доли расходов на продукты питания в семейном бюджете не просматривается», — заявил Чепуренко.

Расходы на продукты питания также зависят от потребностей населения, отмечает старший аналитик центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Кононов:

«Это связано не столько с динамикой доходов, а скорее с желанием поднимать свой текущий уровень жизни. Ситуация не поменяется до тех пор, пока сохраняются текущие установки.

Отчасти мы видим желание потреблять больше и больше по высокому росту кредитов, направляемых на технику, одежду, а не на какие-то долгосрочные сбережения. Поэтому этот тренд достаточно долгосрочный и прерваться может, когда упрется в естественные бюджетные ограничения. Последние несколько лет объем розничной торговли рос, существенную долю составляет именно кредитный спрос. Если банки будут выдавать меньше кредитов, или населения просто сократит спрос на них, то и розничная торговля будет расти медленнее чем в последние годы».

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В июньском исследовании Альфа-банка отдельно отмечалось, что доля расходов на еду растет и у среднего класса. Так, с 2013 по 201818 год доля расходов на продукты питания в общем бюджете у среднего класса выросла на три процентных пункта, так же, как и у беднейших групп населения.

Анна Никитина