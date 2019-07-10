Алексей Кудрин не разделил оптимизма Минфина

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян. Ведомство считает, что по итогам года они вырастут на 1%. Господин Кудрин, в свою очередь, назвал этот показатель «слишком оптимистичным». Он также отметил, что и ожидания по темпам роста экономики в почти 1,5% пока находятся «в зоне риска».

Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты : «Темпы роста в прогнозе сохраняются на уровне 1,3%, но напомню, что в первом квартале они были 0,5%, а к четвертому снизились. Поэтому показатель 1,3% в течение года будет находиться пока в зоне риска. Также слишком оптимистичным предполагается прогноз темпов роста реально располагаемых денежных доходов населения на уровне 1%. Казалось бы, 1% — не так много, но в первом квартале реальные доходы населения снизились на 2,3%, поэтому и достижение даже этого скромного показателя будет проблематичным. В этом году в рамках прогноза изначально предполагалось сократить численность бедных с 12,9% до 10,5% от всего количества населения. Сейчас в обосновании данного проекта этот показатель снижен до 12%. Как я сказал, пока остается под вопросом выполнение некоторых макропоказателей, которые, по сути, должны являться основанием для выполнения даже этой более скромной цифры».

Делать какие-то прогнозы еще слишком рано, но одно ясно: сколько-нибудь серьезного роста ни зарплаты, ни экономика по итогам года не покажут, считает финансист, глава группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group Андрей Мовчан: «Надо понимать, что это всего лишь гадание на кофейной гуще. Очень многое зависит от банальной стоимости нефти и объемов поставок — для нас это определяющий фактор.

Но, учитывая нынешнюю ситуацию с крупным бизнесом, очевидно, что роста реальных доходов не будет.

В каких цифрах это будет выражаться, зависит от того, сколько мы продадим углеводорода, какая на него будет цена. Мне кажется, что 0,8-1,3% при тех инструментах прогнозирования, которые у нас есть, — это ровно одно и то же. С учетом резкого падения экспорта углеводородов и полного непонимания того, что у нас будет с ценами и валютным курсом, сложно определить какие-то мелкие колебания. Я бы даже не стал ставить такой вопрос. Мы знаем, что экономика находится в стагнации, и роста, сравнимого со среднемировым, точно не будет».

Ранее Алексей Кудрин заявлял, что в этом году потенциал роста российской экономики составит максимум 1%, а на ближайшие годы — не более 2%.

Глеб Силко