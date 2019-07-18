Коммунисты составили списки

Пензенское региональное отделение КПРФ представило список кандидатов, которые будут участвовать в выборах депутатов пензенской городской думы 8 сентября этого года. В общую часть списка вошел первый секретарь пензенского обкома компартии депутат регионального заксобрания Георгий Камнев. Кандидатов по одномандатным округам, кроме коммунистов, пока выдвинули только «Единая Россия» и ЛДПР.Также в выборах планируют участвовать несколько самовыдвиженцев. Эксперты не прогнозируют значительных изменений в составе гордумы после выборов.

Пензенское реготделение КПРФ направило в областную избирательную комиссию список кандидатов для участия в выборах в пензенскую гордуму. Списки были утверждены на конференции, которая состоялась еще в минувшую субботу, 13 июля, однако были обнародованы только вчера. Компартия выдвинула кандидатов на все 25 одномандатных округов и по пяти территориальным группам. В общую часть вошел только один человек — депутат заксобрания Пензенской области, первый секретарь обкома Георгий Камнев. Территориальные группы возглавили депутаты пензенской гордумы Олег Шаляпин и Александр Трутнев, первый секретарь Первомайского райкома КПРФ Константин Спиридонов, доцент Пензенского государственного университета Оксана Милаева и врач Пензенской областной клинической больницы Антон Столяров.

По одномандатным округам также выдвигаются пять человек, не являющиеся членами компартии, в том числе координатор «Левого фронта» по Пензенской области Виктор Хомец, юрист ООО «Пензенский юридический центр» Илья ­Селиванов.

Пока своих кандидатов по одномандатным округам, кроме КПРФ, выдвинули только ЛДПР и «Единая Россия». Еще 15 человек идут на выборы самовыдвиженцами. Среди них действующий депутат гордумы член ЛДПР Жиганша Туктаров, координатор местного штаба Алексея Навального Антон Струнин, координатор «Левого фронта» по ПФО Сергей Падалкин, общественник Юрий ­Вобликов.

«Единая Россия», как писал „Ъ“, обнародовала списки кандидатов после конференции реготделения, которая состоялась 2 июля. Общепартийную часть возглавил глава Пензы Виктор Кувайцев, на втором месте руководитель АНО «Квартал Луи» общественница Мария Львова-Белова, на третьем — директор ОАО «Пензенский арматурный завод» Дмитрий Акимов. Территориальные группы возглавляют действующие депутаты гордумы Алексей Савичев, Игорь Костин, Владимир Мутовкин, Иван Краснов и Андрей Сучков. Кандидаты «Единой России» полностью совпадают с результатами праймериз партии, которые состоялись в мае этого года. В выборах будут участвовать 17 действующих депутатов гордумы, восемь человек, ранее не занимавшие депутатских кресел: воспитатель МБДОУ «Детский сад № 149» Елена Пчелинцева, преподаватель Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий Светлана Носова, генеральный директор ООО «Ж.Д.Тупик» Сергей Седов, руководитель ООО «Ветерок» Алексей Чикиримов, коммерческий директор ООО «Импульс» Вадим Калинин, совладелец фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков, директор ООО «НПО „Пензенский электромеханический завод“» Роман Амстиславский, генеральный директор ООО «Пензастройпроект» Сергей Палювин.

Общепартийный список ЛДПР на выборах в пензенскую гордуму возглавляет лидер партии Владимир Жириновский, на втором месте региональный координатор партии Павел Куликов.

Всего в выборах в пензенскую гордуму принимают участие восемь партий: «Единая Россия», партия «За справедливость», «Родина», ЛДПР, «Патриоты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», партия «Зеленые» и партия «Социальной защиты». Большинство из них не выдвигают кандидатов по одномандатным округам. Глава реготделения «Родины» Владимир Попков сказал „Ъ“, что такое решение было принято на региональной конференции и не связано с отсутствием кадров или какими-либо другими проблемами в партии.

Напомним, выборы в городское собрание депутатов Пензы пройдут в единый день голосования, 8 сентября, по смешанной системе. Новая схема избирательных округов была утверждена решением городской думы в феврале этого года. Согласно поправкам, количество округов сокращается с 35 до 25, а их площадь увеличивается. При этом число депутатов остается прежним — 35 человек, из которых 25 депутатов избираются по одномандатным округам и еще 10 — по партийным спискам. Для выдвижения представителей в гордуму партия должна преодолеть пятипроцентный барьер.

Нынешний созыв пензенской гордумы избирался в сентябре 2014 года по одномандатным округам. В итоге 32 мандата получили представители «Единой России». Одно место досталось либерал-демократу Жиганше Туктарову, который на выборы шел как самовыдвиженец, еще два кресла заняли Олег Шаляпин и Александр Трутнев от КПРФ.

Политолог Валентин Мануйлов считает, что после выборов партийный состав городской думы изменится незначительно. «Даже число коммунистов увеличится с двух до четырех, это ни на что не повлияет. Маловероятно, что кто-то из других партий пройдет. Мог бы кто-то пройти от партии „Родина“, но ее в Пензе сознательно уничтожили. Та модель выборного процесса, которая сложилась в последнее время, удобна власти. Кандидаты выигрывают на основании закулисных договоренностей с сильным административным ресурсом. Другие партии могли бы пройти только при наличии высокой явки и открытости выборного процесса, чего не происходит»,— отметил господин ­Мануйлов.

Сергей Петунин