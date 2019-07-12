Беглов объявил о готовности участвовать в предвыборных дебатах

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что будет участвовать в предвыборных дебатах. «Уважаемые петербуржцы, принял для себя решение — обязательно буду участвовать в дебатах! Я считаю важным честно и открыто представить вам свое видение развития Петербурга»,— написал он в соцсети «ВКонтакте».

В дебатах на радио «Эхо Москвы» уже приняли участие конкуренты господина Беглова: Михаил Амосов, Владимир Бортко и Надежда Тихонова.

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Напомним, документы на участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга подали 12 кандидатов. Первым свою кандидатуру выдвинул врио губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженец Александр Беглов. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.

О том, кто сможет составить конкуренцию политику, читайте в материале “Ъ FM”.