Беглов объявил о готовности участвовать в предвыборных дебатах

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что будет участвовать в предвыборных дебатах. «Уважаемые петербуржцы, принял для себя решение — обязательно буду участвовать в дебатах! Я считаю важным честно и открыто представить вам свое видение развития Петербурга»,— написал он в соцсети «ВКонтакте».
В дебатах на радио «Эхо Москвы» уже приняли участие конкуренты господина Беглова: Михаил Амосов, Владимир Бортко и Надежда Тихонова.
Напомним, документы на участие в выборах губернатора Санкт-Петербурга подали 12 кандидатов. Первым свою кандидатуру выдвинул врио губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженец Александр Беглов. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.
О том, кто сможет составить конкуренцию политику, читайте в материале “Ъ FM”.
просмотров: 207242
просмотров: 144353
просмотров: 98510
просмотров: 65289
просмотров: 54847