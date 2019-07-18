Skolkovo Digital подтянет школьников

Фонд Skolkovo Digital вместе с партнерами инвестировал 390 млн руб. в компанию Maximum Education. Ее основной профиль — подготовка школьников к ЕГЭ и ОГЭ, в том числе онлайн. Участники этого рынка рассчитывают на его рост за счет перехода обучения в интернет и реализации профильных нацпроектов.

Skolkovo Digital (инвестирует под управлением Skolkovo Ventures и iTech Capital с участием капитала Российской венчурной компании) приобрел долю в Maximum Education, сообщили “Ъ” в фонде и подтвердили в компании. Объем инвестиций составил 390 млн руб., часть вложат действующие акционеры — фонды CapMan и Russia Partners.

Maximum Education основана в 2013 году и занимается дополнительным образованием школьников. По итогам 2018 года 75% выручки компании приходилось на подготовку к ЕГЭ и ОГЭ, также она занимается подготовкой учеников средней школы по английскому языку и программированию, рассказал “Ъ” основатель и гендиректор компании Михаил Мягков. Выручка управляющего этим бизнесом ООО «Юмакс», согласно Kartoteka, в 2016 году составляла 151 млн руб., чистый убыток — 87,8 млн руб., более свежих данных нет.

В 2016 году Высшая школа экономики оценивала объем рынка дополнительного образования для школьников в 130,3 млрд руб. Михаил Мягков ожидает, что к 2021 году рынок достигнет 149,2 млрд руб. Онлайн-сегмент, по его оценке, составляет «не более 10%», но в связи с реализацией нацпроектов в сфере образования в ближайшие три-пять лет может вырасти до 20–25%.

В операторе МТС, развивающем образовательный онлайн-проект Smart University, оценивают рынок дополнительного школьного образования в 140 млрд руб. в год. «Основной рост ожидаем в сегменте онлайн-образования: если в целом рынок в ближайшие два-три года вырастет на 10%, то онлайн-сегмент — более чем в два раза»,— уточнил представитель компании. Рынок растет на 2–3% в год и должен достичь 160 млрд руб. к 2025 году, считает инвеcтиционный директор iTech Capital Максим Шаврыгин.

У гендиректора «Нетологии-групп» Максима Спиридонова другая оценка рынка — 60–80 млрд руб. по итогам 2018 года. «Динамика роста от года к году была около 15–20%, а дополнительного среднего онлайн-образования — 40–50%»,— говорит он. Крупнейшими компаниями на рынке господин Спиридонов называет «Фоксфорд», «Учи.ру», «Интернет-урок», «ЯКласс» и Maximum Education. «Сделка еще раз подтверждает, что у фондов и корпораций есть интерес к рынку дополнительного среднего и онлайн-образования в целом»,— полагает он. Учитывая сумму инвестиций, предметом сделки могла быть доля около 20–25% Maximum Education, оценивает один из собеседников “Ъ” на рынке образования.

Сделку в 390 млн руб. можно назвать крупной, но на долю Maximum Education на сильно фрагментированном рынке она заметно не повлияет, считает гендиректор «Фоксфорд» Алексей Половинкин. Он отмечает, что пока существенную долю рынка занимают офлайн-репетиторы, но она снижается и в течение пяти лет 90% офлайн-образования, включая репетиторов, «перейдет в онлайн-режим».

Валерия Лебедева