Эксперты оценили квалификацию инвесторов

Специалисты экспертного управления президента поддержали концепцию законопроекта о регулировании категорий инвесторов-физлиц. Однако не согласились, что содержание проекта отвечает этой концепции. По их мнению, предложенный подход базируется на противоречивых правовых конструкциях, что не служит цели защиты прав инвесторов, может снизить оборот активов на финрынке и увеличить риски для игроков. Этот подход совпадает с позицией участников рынка. Депутаты собираются дорабатывать спорный законопроект.

Экспертное управление президента вынесло заключение по законопроекту, меняющему порядок квалификации инвесторов-физлиц на рынке ценных бумаг (с ним ознакомился “Ъ”). По информации “Ъ”, оно поступило в Госдуму в среду. По мнению экспертов управления, концепция документа — содействие росту уровня доверия граждан к финансовому рынку и повышению их благосостояния посредством предоставления им возможности использовать понятные и надежные инструменты — «возражений не вызывает и заслуживает поддержки». Однако предложенный в законопроекте механизм «не позволяет достичь заявленной цели».

Как пояснил партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий Степанов, экспертное управление президента РФ отвечает за оценку целесообразности того или иного предлагаемого регулирования, в том числе экономическую, и соответствие политическому процессу. Его мнение чаще всего учитывается главным правовым управлением аппарата президента (дает оценку законопроекта с правовой точки зрения), однако может быть как детализировано, так и отклонено.

Согласно тексту заключения, в законопроекте никак не сформулированы права инвесторов. Вместо них описаны требования к деятельности различных финансовых организаций, «ограничивающие их способность оказывать различные финансовые услуги гражданам». Из этого следует, что предметом законопроекта является «не защита прав инвестора, не ограничение оборота отдельных объекта гражданских прав (в данном случае — инструментов финансового рынка), а деятельность финансовых организаций, обслуживающих граждан в отношении свободно обращающихся инструментов». Специалисты управления отмечают, что в настоящее время закон «О рынке ценных бумаг» уже содержит «комплексный правовой механизм, позволяющий ограничить оборотоспособность финансовых инструментов посредством их признания предназначенными для квалифицированных инвесторов». Замена такого подхода на меры по ограничению доступа к финансовым инструментам, находящимся в свободном обращении, являются излишне строгими.

Это мнение совпадает с видением профучастников. По словам президента НП РТС Романа Горюнова, индустрия разделяет цели и идеологию регулятора по защите инвесторов от рисков. Однако подход к разделению финансовых инструментов на «хорошие и плохие», применение ограничений доступа к ценным бумагам, не входящим в первые и вторые котировальные списки, не учитывает природу финансовых продуктов и скорее создает механизм регуляторного арбитража, чем решает проблему защиты инвестора. «Мы понимаем и разделяем беспокойство регулятора в части мисселинга, но полагаем, что подход к этому вопросу мог бы быть не столь радикальным. Проблема может быть решена в том числе и силами самой индустрии или на уровне СРО»,— считает он. Руководитель Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров указывает на то, что в случае принятия закона в текущей редакции число клиентов легальных форекс-дилеров может сократиться до минимума, тогда как количество российских граждан, обслуживаемых офшорными компаниями, останется на прежнем уровне либо увеличится. «Защита прав инвесторов в данном случае обеспечена не будет»,— отмечает он.

В целом законопроект устанавливает ряд препятствий для доступа граждан на российский финрынок, а также увеличивает регуляторную нагрузку на финансовые организации, делая их услуги более дорогими, а доходность пользователей таких услуг существенно ниже, указывается в тексте экспертного заключения. «По сравнению с действующим регулированием предлагаемый подход базируется на достаточно противоречивых, неуниверсальных правовых конструкциях, ранее не используемых в законодательстве РФ,— полагают эксперты управления.— Это обстоятельство способно снизить оборот финансовых активов на российском финрынке, привести к его замедлению и увеличить риски для участников соответствующих гражданских правоотношений». В связи с этим экспертное управление заключает, что законопроект «требует существенной доработки». Ранее (см. “Ъ” от 1 июля) глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал, что «текст проекта придется значительно доработать» и комитет готов рассмотреть поправки.

Мария Сарычева, Илья Усов