Матвея Ладышкова прооперируют в июле

12 июля в “Ъ”, на rusfond.ru и в эфире ГТРК «Саратов» мы рассказали историю восьмилетнего Матвея из Саратовской области. У мальчика несовершенный остеогенез – чрезвычайно хрупкие кости. Матвей перенес множество переломов, бедра пришлось укрепить штифтами. Мальчику необходимы еще две операции: хирурги укрепят голени телескопическими штифтами. Рады сообщить: вся сумма (2 411 200 руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья.

Всего с 12 июля 53 446 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «Первого канала», ГТРК «Саратов», «Калининград», «Коми Гор», «Ярославия», «Алтай», а также 167 региональных СМИ – партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 23 детям на 16 445 610 руб.