Орловский район могут преобразовать в муниципальный округ к 2021 году

Жители прилегающего к облцентру Орловского района одобрили решение властей преобразовать муниципалитет в округ, сообщили в районной администрации. Там пояснили, что муниципальный округ – новый вид образования, объединяющий несколько населенных пунктов. Его основной особенностью является «одноуровневая система местного самоуправления на всей его территории», тогда как сейчас в муниципалитетах региона действует двухуровневая система – «администрации поселений района и района». По данным райадминистрации, в районе 16 сельских поселений и поселение городского типа Знаменка, при этом у каждого поселения и района «свои бюджеты» и только три поселения «имеют возможность стабильно предусматривать средства на оплату труда сотрудников администраций на 12 месяцев». «Централизация управления и оптимизация расходов позволят сократить в рамках административно-хозяйственной реформы сократить расходы бюджета примерно на 20 млн руб., а в дальнейшем порядка 40 млн руб. в год»,– рассказали в администрации. По ее данным, в результате реформы в муниципалитете будет одна администрация, один глава и один совет народных депутатов, «что упростит работу аппарата и значительно сократит расходы на его содержание». «Если сейчас предусмотрено избрание 175 депутатов – сельских советов и районного, то муниципальный округ позволит набирать 20 депутатов»,– добавили в администрации. По результатам публичных слушаний было принято решение рекомендовать проект решения в райсовет. При положительном решении преобразование планируется к 2021 году.

О том, какие изменения в муниципальном управлении инициировал воронежский депутат Госдумы, читайте в материале "Ъ-Черноземье" «В муниципальную реформу вписывают сельские округа».

Александр Прытков