Банкротство на школьных обедах

В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление о признании банкротом бизнесмена Григория Ройзмана из-за долга в размере 135,4 млн руб. Иск направило ЗАО «Уральский завод медного кабеля», которое несколько лет назад предоставило эту сумму в долг подконтрольным господину Ройзману и его бизнес-партнеру Олегу Бондарю компаниям, занимавшимся поставками школьного питания в Челябинске. Впоследствии компании обанкротились, а предприниматели стали фигурантами уголовных дел о мошенничестве и преднамеренном банкротстве. Сейчас завод пытается взыскать средства, а также убытки, причиненные этими организациями. В начале июля этого года было возбуждено еще одно дело по факту мошенничества с бюджетными средствами при организации питания в школах: по предварительным данным, похищено около 100 млн руб. у десятков учебных заведений.



В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление от ЗАО «Уральский завод медного кабеля» (УЗМК) о признании банкротом бывшего предпринимателя Григория Ройзмана, который несколько лет назад стал фигурантом уголовного дела о хищении средств при поставках питания в школы регионального центра. Сумма требований кредитора составляет 135,4 млн руб., говорится в материалах картотеки арбитражных дел. Одновременно подано заявление об установлении для должника временного ограничения на выезд из России. Иск пока не принят к производству.

Представитель генерального директора УЗМК Михаила Бесидского Максим Глазырин в разговоре с “Ъ-Южный Урал” сообщил, что банкротство физического лица — единственный законный способ взыскать деньги, которые господин Ройзман взял в долг еще пять лет назад.

«В одном из своих последних объяснений, данных судебным приставам, Григорий Борисович пояснил, что он безработный, денег у него нет, имуществом он не располагает, живет на иждивении родственников. Мы видим, что судебные приставы бессильны вот уже много лет, и надеемся на институт финансовых управляющих. Конечной точкой в попытках с помощью судебной системы и законодательства хоть какие-то деньги получить с должника является его банкротство, других законных способов нет»,— говорит господин Глазырин. По его словам, 135 млн руб. это только первая сумма, предъявленная в рамках дела о банкротстве физлица, всего кредитор намерен взыскать не менее 300 млн руб.

«Конкретно эта сумма — 135 млн руб. — это убытки, причиненные его действиями и взысканные в процессе процедуры банкротства подконтрольных компаний. Впоследствии они были реализованы должниками, мы их приобрели и предъявили в качестве требований непосредственно физическому лицу. В дальнейшем мы планируем также предъявить суммы субсидиарной ответственности. Сейчас ведем переговоры с налоговыми органами и другими кредиторами, чтобы они присоединялись к нам»,— сообщил представитель Михаила Бесидского. По его словам, также планируется взыскать суммы займов — порядка 130 млн руб., и судебные расходы.

Эта история продолжается около пяти лет. В 2014 году по заявлению руководства УЗМК полиция возбудила уголовное дело по ст.159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, в 2011–2014 годах господин Ройзман и его партнер Олег Бондарь организовали схему по выводу средств через аффилированные компании. Организации получали контракты на организацию питания в школах Челябинска, при этом с поставщиками продуктов и другими контрагентами бизнесмены рассчитывались не полностью. УЗМК предоставил компаниям займы, большая часть которых не была возвращена. Господин Бондарь сразу же после возбуждения дела покинул Россию и находится в международном розыске. Подконтрольные предпринимателям компании, среди которых ООО «Школьное питание» и ООО «Уралпродком», были признаны банкротами. Впоследствии было возбуждено дело о преднамеренном банкротстве (ст.196 УК РФ). Летом 2018 года дело о мошенничестве было закрыто, но по требованию прокуратуры расследование было возобновлено. Весной этого года следователи закрыли дело о фиктивном банкротстве, но после вмешательства надзорного ведомства постановление отменили.

Прокурор Челябинска Роман Самойлов сообщил “Ъ-Южный Урал”, что в начале июля этого года было возбуждено дело по еще одному эпизоду по ч.4 ст.159 УК РФ. На этот раз речь идет о хищении бюджетных средств в 2012–2014 годах подконтрольными Григорию Ройзману и Олегу Бондарю компаниями. По предварительным данным, речь идет об ущербе более 100 млн руб. четырем десяткам школ. Дела по фактам мошенничества соединены в одно производство. По словам прокурора, господин Ройзман является по нему обвиняемым.

В марте этого года бывший предприниматель, по данным Znak.com, пытался уехать в Израиль, но его не выпустили из России из-за долгов. Согласно сообщению пресс-службы регионального управления ФССП РФ, с 2015 года ведомство ведет исполнительное производство в отношении «челябинца Р.», по которому он задолжал 12 взыскателям — юрлицам и банку — 164 млн руб. С того момента с него удалось взыскать 25 млн руб. В пресс-службе приставов “Ъ-Южный Урал” не подтвердили и не опровергли, что гражданин Р.— это Григорий Ройзман.

Получить комментарий господина Ройзмана не удалось: его телефон недоступен, на письменные вопросы в социальной сети он не ответил. Его представитель — юрист Вера Сафронова — также не отвечает на запросы. В Челябинской коллегии адвокатов «Канон», членом которой она является, посоветовали обращаться не ранее 22 июля.

Юлия Гарипова