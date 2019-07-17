Строитель федеральных автотрасс из Краснодара вступил в процедуру банкротства

Арбитражный суд Краснодарского края ввел в отношении ООО «Дорстроймеханизация» процедуру наблюдения. Временным управляющим утвержден Валентин Савченко. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 14 января 2020 года.

Согласно документам арбитражного суда, с заявлением о признании ООО «Дорстроймеханизация» в декабре 2018 года обратилось ИФНС России № 2 по городу Краснодару. В числе кредиторов общества также значатся ООО «ВК ГРУПП», ООО «Альбатрос» и ООО «НАФТАН». Сумма требований кредиторов в судебных документах не отражена.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дорстроймеханизация» зарегистрировано в Краснодаре в 2004 году. Уставный капитал общества — 13 тыс. руб. Владельцем 99% УК значился директор компании Александр Кулик. По итогам 2017 года выручка общесттва составила 814,9 млн руб., чистая прибыль — 8,2 млн руб. Кредиторская задолженность за тот же период составляла 302,8 млн руб.

По данным официального сайта компании, ООО «Дорстроймеханизация» занимается производством и поставками инертных материалов для дорожно-строительной индустрии, а также выполнением строительно-монтажных работ. Основные виды деятельности общества: строительство, реконструкция и техническое перевооружение автомобильных, железных дорог, аэропортов, речных и морских портов, мостов, тоннелей, береговая защита, строительство плотин, инженерных коммуникаций и других объектов промышленного, военного и гражданского строительства. Специалисты компании принимали участие в строительстве и реконструкции автодорог М-4 «Дон», М-29 «Кавказ»; Минеральные Воды – Кисловодск, Джубга-Сочи, Курортный проспект Сочи, Адлер - Красная поляна и так далее. Общество владеет карьерами, заводами и фабриками, большой парк техники.

Дмитрий Михеенко