Пожарное депо стоимостью 157 млн рублей построят в Сертолово

Началось строительство пожарного депо второго типа на четыре машино-выезда в городе Сертолово в Ленобласти. Стоимость работ по госконтракту составила 157 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Новое депо площадью 1,5 тыс. кв. м будет включать в себя двухэтажное здание, два резервуара противопожарного запаса воды, стоянки для легкового и служебного транспорта, 4-х этажную учебную башню, полосу с препятствиями и беговую дорожку с резиновым покрытием. Общая численность персонала нового пожарного депо составит 53 человека, из них 12 специалистов будут находиться на дежурстве каждую смену.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Сертолово также построят новую детскую больницу.