В Ленобласти утвердили «дорожную карту» по развитию детской медицины

Власти Ленобласти утвердили «дорожную карту» реализации регионального проекта по развитию детской медицины. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

В частности, к 2024 году на базе ЛОГБУЗ «Детская клиническая больница» должны открыть хирургический центр по сопровождению пациентов с паллиативной патологией и центр по лечению сепсиса у детей с использованием экстракорпоральных перфузионных операций. Кроме этого, в Тихвине появится отделение реабилитации детей с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Также, согласно «дорожной карте», предполагается, что в Ленобласти будет создан Центр репродуктивного здоровья для детей и подростков, а в Сертолово построят новую современную детскую больницу.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что до конца 2021 года также должен быть построен многопрофильный медицинский комплекс в Юкках.