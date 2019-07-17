Компания Stihl рассматривает возможность запуска производства техники на Кубани

Немецкий концерн Stihl, производящий и реализующий моторные инструменты для лесного и сельского хозяйства, а также ландшафтного дизайна и строительства, заявил о возможности открытия на Кубани завода. В настоящее время представители компании изучают рынок, сообщили в краевой администрации.

«Техника фирмы Stihl очень качественная. Мы заинтересованы, чтобы ее производство было размещено у нас в регионе», – заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с почетным членом консультационного и наблюдательного советов Stihl International GmbH Хансом Петером Штиль. Губернатор предложил представителю концерна в случае сотрудничества налоговые льготы и субсидии, а также возмещение затрат при строительстве производства и полное сопровождение инвестиционного проекта.

В сентябре 2018 года, как сообщал “Ъ-Кубань”, ООО «Штиль Зюдвест» (дочерняя компания Stihl) открыло в Краснодаре на Западном обходе свой первый в России логистический центр. Его площадь составила 9 тыс. кв. м. Создание центра компания начала в 2014 году, когда только зашла на российский рынок для оптовых продаж оборудования для сельского и лесного хозяйства под брендом STIHL. Объем инвестиций в проект составил 440 млн руб.

Дмитрий Михеенко