В Совете Анапы станет больше на четырех депутатов

В Анапе прошли публичные слушания по внесению изменений в Устав курорта в части увеличения количества депутатов в представительном органе. Как сообщили в мэрии, необходимость в расширении депутатского корпуса связана с увеличением численности населения города.

Было решено увеличить число депутатов Совета на четыре человека. Таким образом количество парламентариев возрастет до 31 человека. Сделано это будет для равномерного распределения рабочей нагрузки и эффективности работы с избирателями.

Планируется, что проект решения изменения в Устав Анапы будет рассмотрен 25 июля на сессии Совета.

Дмитрий Михеенко