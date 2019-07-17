Проект строительства трассы от Володарского до Лизы Чайкиной подготовят до конца года

Фото: администрация Краснодара

Проектирование четырех участков нового транспортного коридора, который соединит центр Краснодара с Восточным обходом, завершится до конца текущего года. Речь идет о транспортной развязке от улицы Володарского до улицы Тихорецкой в районе стадиона «Кубань», которая пройдет над железнодорожными путями; реконсттрукции развязки на пересечении Тихорецкой с Восточно-Кругликовской (также с путепроводом над железнодорожной веткой); реконструкции дороги по Тихорецкой от Восточно-Кругликовской до 4-го Тихорецкого проезда, а также строительство дороги по 4-му Тихорецкому проезду от Тихорецкой до улицы Лизы Чайкиной, включая строительство путепроводов через железнодорожные пути, сообщили в мэрии.

Это, по словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, участки нового транспортного коридора, которые курирует муниципалитет. Также параллельно идет проектирование еще четырех участков, которое готовит министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что цена тендера на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства автодороги по улице 4-й Тихорецкий проезд (от Тихорецкой до Лизы Чайкиной), объявленный администрацией Краснодара в октябре 2018 года,, составляла 94,6 млн руб. Общая протяженность дорожного объекта, по информации мэрии, составит 6,6 км. Из них только 2,5 км будут составлять съезды с транспортных развязок.

Дмитрий Михеенко