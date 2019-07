17 июля преподаватели Англо-американской школы в Москве не смогли оформить визы в Россию. В Вашингтоне полагают, что таким образом российские власти пытаются оказать давление на США. Что известно о школе — в справке “Ъ”.

Англо-американская школа (AAS) с углубленным изучением английского языка создана посольствами США, Великобритании и Канады в 1949 году. В ней обучаются около 1,2 тыс. детей из более 60 стран. Приоритет при поступлении отдается детям американских, британских и канадских дипломатов, аккредитованных и работающих в Москве. Преподавательский состав представлен 150 сертифицированными специалистами из Канады и США. Школа расположена в районе Покровское-Стрешнево по адресу улица Беговая,1. Территория учреждения занимает площадь 6,5 га и включает в себя учебные классы, компьютерные лаборатории, стадион, библиотеку, залы для занятий танцами, гимнастикой, музыкой.

Обучение проводится на английском языке по международной учебной программе: в ее основе изучение математики, социальных дисциплин, искусства, информационных технологий. В школе также доступно обучение для детей с ограниченными возможностями: они учатся по общим программам с привлечением логопеда, психолога, социального педагога.

В младшей (начальной) школе обучение проходит по программе PYP, ориентированной на воспитание ребенка как исследователя и специально разработанной для начальной ступени Международного бакалавриата (IB). Программа средней школы подразумевает обучение в рамках подготовки к колледжу с возможностью получения сертификата бакалавриата или диплома IB. Выпускники с дипломом IB имеют приоритет при поступлении в университеты за рубежом.

Школа аккредитована Ассоциацией школ и колледжей Новой Англии (New England Association of Schools and Colleges, NEASC), Советом международных школ (Council of International Schools, CIS) и образовательным фондом Международный бакалавриат (International Baccalaureate, IB).