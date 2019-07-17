Глава Мосгоризбиркома назвал лидера по количеству «мертвых душ» в сданных подписях

Включение умерших людей в списки подписавшихся стало одним из главных нарушений процедуры регистрации кандидатов нынешнего года, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в ходе пресс-конференции. По его словам, лидером по количеству «мертвых душ» в подписях, сданных в МГИК, стал претендент от партии «Возрождение России» Александр Загородних.

«Одним из скандальных нарушений стало включение умерших граждан. Вот, например, вчера в 43-м округе была обнаружена подпись умершего человека, который хорошо в Арбате известен. На 12 кандидатов 344 подписи. Если это перевести на структуру вооруженных сил, то целый батальон умерших набрали»,— резюмировал итоги сбора подписей господин Горбунов.

По подсчетам главы МГИК, из 344 подписей умерших людей практически половина (174 подписи) принадлежит кандидату Загородних. Следующими, отметил господин Горбунов, по количеству сданных подписей от имени «мертвых душ» были Иван Кульнев (самовыдвиженец) с 60 подписями, Кирилл Гончаров («Яблоко») — 46 подписей, Владимир Родионов («Народный альянс») — 35.

Он добавил, что подписи умерших людей также были найдены у Дмитрия и Геннадия Гудковых, Ивана Жданова, Любови Соболь, Александра Соловьева, Константина Янкаускаса.

Напомним, сбор подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы был завершен 5 июля. Кандидатам необходимо было сдать в комиссию не менее 5 тыс. подписей. По результатам проверки Мосгоризбирком зарегистрировал на выборы 233 кандидата. 57 человек получили отказ в регистрации, среди которых оппозиционные кандидаты Любовь Соболь (43-й округ), Илья Яшин (45-й округ), Константин Янкаускас (32-й округ), Дмитрий Гудков (5-й округ), Анастасия Брюханова (42-й округ).

Подробнее о том, как большинство оппозиционных кандидатов не прошло регистрацию и как они собираются обжаловать решение,— в материале “Ъ” «Подписные истины».