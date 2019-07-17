На Новороссийском судоремонтном заводе произвели спуск дока

В Новороссийском порту на Плавдоке стр. №190 АО «Новороссийский судоремонтный завод» (входит в Группу НМТП) выполнены работы по спуску дока. Как сообщили в пресс-службе предприятия, в связи с завершением работ из дока выведен танкер «Масловоз-2».

Док планируют подготовить к постановке туда на ремонт двух судов ООО «Краншип» и Туапсинского морского торгового порта.

Отметим, что группа компаний ПАО «НМТП» является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Контролирующим акционером общества (62%) является ПАО «Транснефть». Грузооборот Группы НМТП в 2018 году составил 140,2 млн тонн. Консолидированная выручка за 2018 год по МСФО – $951 млн.

Василий Хитрых