Начальство районного ГИБДД на Кубани подозревают в превышении полномочий и взятках

Белореченский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовные дела в отношении начальника отдела ГИБДД по Апшеронскому району, подозреваемого в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), его заместителя, подозреваемого в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и командира отдельного взвода ДПС того же отдела, обвиняемого в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Также по делу проходит 29-летний местный житель, которого подозревают в посредничестве в особо крупном взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, весной 2019 года начальник отдела ГИБДД по Апшеронскому району дал своему заму и командиру взвода ДПС устное указание не привлекать определенных водителей большегрузов, передвигающихся через систему весового контроля с нечитаемыми номерами, к ответственности. Как сообщают в СУ СКР по региону, таким образом, сотрудники ДПС по Апшеронскому и Белореченскому районам создали группу, чтобы получать взятки от водителей грузовиков за увод их от административных статей. В качестве посредника командир взвода ДПС привлек 29-летнего местного жителя.

Сообщается, что посредник получал от водителей деньги из расчета не менее 1 тыс. руб. с каждой машины за беспрепятственный проезд с превышением допустимой массы. Сотрудники полиции предлагали нарушителям передавать им деньги через посредника, за что бездействовали. Всего подозреваемые получили от водителей больше 2 млн руб.

Кроме того, замначальника отдела ГИБДД по Апшеронскому району получил в мае 2019 года от представителя двух фирм 100 тыс. руб. за организацию беспрепятственного проезда через пункт контроля их грузовых автомобилей с превышением разрешенной массы.

Данные факты были выявлены оперативниками УФСБ по Краснодарскому краю. В настоящее время правоохранители устанавливают полный круг лиц, участвующих в преступной схеме, и возможных других эпизодов незаконной деятельности.

Василий Хитрых