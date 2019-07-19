«Пассажиры до сих пор вынуждены распечатывать на принтере билеты» Илья Екушевский, сооснователь и CEO Busfor

О проблемах цифровизации рынка автобусных перевозок рассказал сооснователь и CEO Busfor Илья Екушевский.

— Когда началось внедрение цифровых технологий в автобусных перевозках?

—В 1988 году Александр Дешин с коллегами-инженерами начал разработку системы автоматизированной продажи билетов КВЦ, которая была внедрена 7 июня 1989 года на автовокзале Тулы. Это событие стало началом цифровизации рынка, которой этим летом исполнилось 30 лет. К слову, сегодня система КВЦ постоянно модернизируется и продолжает успешно работать на автовокзале Тулы, а также на более чем 150 объектах транспортной инфраструктуры в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Владимире, Твери, Калуге и других городах.

Новой вехой стало внедрение электронной продажи билетов. Ранее автобусные билеты отсутствовали в интернете как категория, в то время как приобретение авиа- и железнодорожных билетов в онлайне уже давно вошло в привычку у пассажиров.

— Чем этот процесс отличался на рынке автобусов?

— Главное отличие в том, что автоматизацией авиа- и железнодорожных перевозок занимались крупные операторы этих видов транспорта, обладающие колоссальными финансовыми ресурсами и огромной технической базой. В автобусных перевозках, несмотря на размер рынка, сопоставимый с авиационным и железнодорожным, все происходило иначе — автоматизацию разрабатывали и внедряли отдельные энтузиасты и небольшие частные IT-компании, обладающие на порядок меньшими ресурсами. Несмотря на это, им удалось создать и внедрить сложные продукты, не уступающие используемым в авиа- и железнодорожной индустрии и на порядок превосходящие мировые аналоги на автобусном рынке.

— Какие еще процессы в рамках регулярных автобусных перевозок могут быть оцифрованы?

— В ближайшее время диджитализация должна коснуться прежде всего процессов контроля и безопасности пассажиров. В частности, современные технологии контроля должны привести к уходу с рынка нелегальных перевозчиков, которые не исполняют требования законодательства и подвергают пассажиров повышенному риску.

— С какими препятствиями сталкивается цифровизация?

— В отличие от авиа- и железнодорожного транспорта, где пассажирам уже давно доступны преимущества электронного билета, пассажиры автобусного транспорта до сих пор на некоторых объектах инфраструктуры вынуждены распечатывать на принтере билеты, приобретенные через интернет. Но в последнее время ситуация стала значительно меняться, на многих автовокзалах пассажиры с электронными билетами по прибытии уже могут сразу проследовать на посадку без дополнительных неудобств.

— Кто основные интернет-игроки, работающие на одном поле с Busfor?

— Довольно много игроков пришли на автобусный рынок в последнее время, и эта тенденция продолжится. Например, онлайн-сервисы сегмента авиа и ж/д OneTwoTrip и «Туту.ру» расширили предложение автобусными перевозками. В этом году о намерении продавать автобусные билеты заявил французский BlaBlacar, который ранее ориентировался только на карпулинг. О планах по работе на российском рынке заявил и немецкий сервис Flixbus. Продолжается работа на рынке сервисов «Яндекса».

Здоровая конкуренция на онлайн-рынке — это однозначно к лучшему, выигрывают и пассажиры, и участники транспортной отрасли. При этом компании, сфокусированные только на автобусных перевозках, помогают автотранспортным предприятиям и автовокзалам эффективно конкурировать с другими видами транспорта и бороться за пассажиропоток в онлайне.

Интервью взял Дмитрий Шестоперов