Союз писателей Петербурга подтвердил профессиональный статус Бориса Стругацкого

Петербургский союз писателей выдал справку о том, что Борис Стругацкий действительно являлся писателем. Для того чтобы подтвердить легитимность данного статуса известного фантаста, из архивов были извлечены уникальные документы: его заявление о приеме в союз писателей и написанная собственной рукой автобиография. Об этом со ссылкой на депутата петербургского Заксобрания и исследователя творчества братьев Стругацких Бориса Вишневского сообщает «Фонтанка.ру».

По словам господина Вишневского, «это даже не грустно, это смешно». В частности, он порекомендовал комитету по культуре, затребовавшему данную справку, «просто заглянуть в энциклопедию». «Это напоминает историю с великим поэтом Бродским, который справку, что он является поэтом, предоставить не смог, и был признан тунеядцем»,— отметил депутат.

Напомним, что официальный документ, признающий профессиональную принадлежность Бориса Стругацкого к писательской среде, был необходим для согласования Смольным установки памятной доски на доме 4 по улице Победы, в котором Борис Стругацкий жил с 1964 по 2012 годы.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в комитете по культуре Петербурга пояснили, что в законе «О мемориальных досках» есть пункт, согласно которому необходимо предоставлять копии архивных документов, которые подтверждают достоверность события или заслуги.