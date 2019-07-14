Смольный запросил справку о заслугах Бориса Стругацкого для установки памятной таблички

Комитет по культуре Петербурга запросил справку о заслугах писателя Бориса Стругацкого, чтобы установить мемориальную доску на доме в Московском районе, в котором он жил.

Об этом в блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы» сообщил депутат Заксобрания Борис Вишневский. По его словам, уже есть эскиз мемориальной доски, для нее выбрано место. «И тут — городской комитет по культуре сообщает нам, что надо представить ... справку о том, что Борис Натанович — писатель! Без справки они, видимо, в этом не уверены»,— добавил парламентарий.

В Союзе писателей Петербурга пообещали такую справку дать.

В комитете по культуре пояснили, что в законе «О мемориальных досках» есть пункт, согласно которому необходимо предоставлять копии архивных документов, которые подтверждают достоверность события или заслуги, пишет «Фонтанка.ру».