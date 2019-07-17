Посол США в России назвал «печальным решением» отказ в визе американским учителям

Посол США в России Джон Хантсман считает «печальным» решение Москвы отказать в выдаче виз 30 учителям Англо-американской школы. «Школа уже сообщила учителям и родителям о последствиях этого печального решения: из-за сокращения числа педагогов руководству учебного заведения, возможно, придется перераспределять обязанности и рассмотреть вероятность исключения какого-то количества новых и возвращающихся учеников»,— сказал господин Хантсман “Ъ FM”.

По его словам, это затронет 1,1 тыс. учеников из 60 стран. Посол отметил, что дети не должны становиться заложниками в дипломатических спорах. Кроме того, сотрудники посольства «присоединяются» к коллективу Англо-американской школы в надежде, что проблема будет решена до начала учебного года.

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Как рассказали в МИД РФ, проблемы с визами у учителей Англо-американской школы связаны с тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре. По словам представителя МИДа, ситуация, когда работник коммерческой структуры обладает таким же паспортом, как у посла Хантсмана, является «нонсенсом».

Ранее The New York Times сообщила, что преподаватели Англо-американской школы в Москве не смогли оформить визы в Россию. В Вашингтоне полагают, что таким образом российские власти пытаются оказать давление на США.