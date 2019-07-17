На Кубани выявили факт незаконного содержания свыше 20 краснокнижных животных

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура вскрыла факт массового содержания объектов животного мира. В частности, у нелегалов были изъяты и помещены на временное содержание в один из зоопарков Геленджика две сибирские рыси, два ягуара, три черных волка, два африканских льва, три обезьяны «Тамарины эдиповые», пять попугаев Ара, пять лемуров и две обезьяны «Саймири».

Как сообщили в надзорном ведомстве, у владельцев этого зоопарка отсутствовали разрешения на содержание животных, а также объективных данных об их происхождении. В связи с этим была инициирована доследственная проверка по факту незаконной добычи и оборота особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России и (или) охраняемым международными договорами РФ (ст. 258.1 УК РФ).

Уточняется, что органом дознания будет дана оценка действиям владельцев краснокнижных животных по их продаже для оказания фотоуслуг в курортный сезон.

Василий Хитрых