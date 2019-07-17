«Дочка» ГК «Титан» построит на Северо-Западе новую железнодорожную ветку и погрузочные площадки

ООО «Шалакушалес», входящее в группу компаний «Титан», построит новую железнодорожную ветку и погрузочные площадки на территории Няндомского района Архангельской области. Общая стоимость работ составляет около 15 млн рублей. Предполагается, что строительство соответствующей инфраструктуры позволит компании вдвое увеличить объемы заготовки и вывоза лесопродукции, сообщили в пресс-службе ГК «Титан».

Проект новой ветки протяженностью 1,15 км разработан на основе технических указаний подразделений ОАО «РЖД». Работы планируется завершить в октябре текущего года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что за первое полугодие РЖД направили более 3,38 млрд руб. на реконструкцию железнодорожных подходов к портам Северо-Запада.