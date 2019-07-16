На реконструкцию подходов к портам Северо-Запада направлено 3,8 млрд рублей

ОАО «РЖД» за первые шесть месяцев текущего года направило 3,8 млрд рублей на реконструкцию железнодорожных подходов к портам Северо-Запада. Как сообщили в компании, за первое полугодие было уложено более 15 км путей, электрофицировано 12 км путей.

В настоящее время ведутся работы по реконструкции участка линии Мга –Иваногород. Участок Лужская-Сортировочная – Лужская-Восточная – Лужская-Генеральная планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, на нем предполагается завершить первый этап строительства станций. На текущий год запланировано строительство нового парка станции Каменногорск, работы по модернизации электроснабжения на участке Мга – Кириши и другие. Начнутся работы по строительству вторых путей на перегонах Пулозеро – Лапландия и Лапландия – 1340 км, реконструкция станций Чупа и Тайбола.

В пресс-службе РЖД добавили, что работы по реконструкции будут проведены на 22 станциях, будут проложены вторые пути протяженностью свыше 100 км на 11 участках.