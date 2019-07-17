Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые за все годы существования индекса миллиардеров от Bloomberg оказался в нем ниже второго места. Его обогнал генеральный директор LVMH, французский бизнесмен Бернар Арно, состояние которого теперь оценивается в $107,6 млрд. Он опережает господина Гейтса по размеру состояния на $200 млн.

Гендиректор LVMH Бернар Арно Фото: Reuters

Возглавляет рейтинг по-прежнему основатель Amazon Джефф Безос, активы которого оцениваются в $125 млрд. При этом, как отмечает Bloomberg, на вершине этого рейтинга мог бы до сих пор быть Билл Гейтс, если бы не его щедрые пожертвования на благотворительность. По оценкам агентства, в фонд Bill & Melinda Gates Foundation бывший глава Microsoft перечислил уже $35 млрд.

Отметим, что Бернар Арно увеличил размер своих активов с начала года на $39 млрд. Он лидирует по этому показателю среди всех бизнесменов. Его опережает только Маккензи Безос, чье состояние увеличилось на $40,3 млрд,— во многом в результате развода с Джеффом Безосом весной этого года.

Кирилл Сарханянц