В Сочи выделили 38 млн рублей на ремонт школ

Из бюджета города-курорта выделили на подготовку школ к началу учебного года 38 млн руб.

Средства направлены на ремонту крыш и внутренних помещений, лестничных маршей и прогулочных веранд, ремонтируются классы и группы в 80-ти образовательных учреждениях. Ещё в 11-ти ремонт проводится за счёт краевого бюджета – обновляется пищеблок, фасады, актовый зал. Ряд образовательных учреждений в Сочи ремонтируют за счет предпринимателей. Они выделили средства на ремонт кровли в детском саду №117, в 18-ой школе проводится ремонт электрики, в 75-ой – ремонт фасада, ещё в четырёх – ремонтируются коридоры.

Также на курорте уже построено 30 новых детских садов и пристроек и 10 школ. 20 июля откроется новый детский сад на Мацесте на 120 детей. К 1 сентября планируется досрочно ввести два корпуса начальной школы по 400 мест: в гимназии №15 и школе №82. Эти корпуса по сути - новые отдельно стоящие школы. Кроме того, до конца года должно быть отремонтировано дополнительное здание гимназии №6 на улице Макаренко - здесь в скором времени смогут учиться ещё 1100 юных жителей микрорайона.

Елена Рыжкова